В Санкт-Петербурге пресекли схему нелегальной миграции трех тысяч иностранцев

В Санкт-Петербурге задержали руководителя нескольких коммерческих предприятий и гражданина одной из стран Средней Азии по подозрению в создании нелегального миграционного канала. Об этом в Telegram-канале сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители выяснили, что иностранец находил среди земляков желающих легализоваться в России, предлагал оформить регистрацию в хостелах Невского района за пять-семь тысяч рублей, а также разрешение на работу за 28-34 тысячи рублей.

«Принимающей стороной выступали коммерческие фирмы его сообщника — местного жителя. Однако фактически мигранты в этих хостелах не проживали», — заявила Волк.

Благодаря схеме удалось легализовать примерно три тысячи мигрантов. Все они трудились в сферах общественного питания, доставки, строительства и такси.

Во время обысков нашли мобильные телефоны, бланки, документы и печати. Одного подозреваемого заключили под стражу, другого — под домашний арест. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о незаконной миграции.

Ранее в Крыму поймали двух организаторов незаконной миграции для работы на стройке. По данным следователей, сотрудников трудоустраивали несмотря на отсутствие документов.