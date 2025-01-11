Краснов призвал прокуроров оперативно решать вопросы, связанные с мерами поддержки участников СВО

Оперативно решать вопросы, связанные с оказанием помощи участникам спецоперации и их родным, — такую цель поставил генеральный прокурор Игорь Краснов, поздравляя коллег с профессиональным праздником. Фрагмент речи главы ведомства вышел в эфире Первого канала .

Краснов также призвал сотрудников прокуратуры идти в ногу со временем и рассказал о планах внедрения в их работу искусственного интеллекта.