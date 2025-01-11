Краснов призвал прокуроров оперативно решать вопросы, связанные с мерами поддержки участников СВО

Оперативно решать вопросы, связанные с оказанием помощи участникам спецоперации и их родным, — такую цель поставил генеральный прокурор Игорь Краснов, поздравляя коллег с профессиональным праздником. Фрагмент речи главы ведомства вышел в эфире Первого канала.
Краснов также призвал сотрудников прокуратуры идти в ногу со временем и рассказал о планах внедрения в их работу искусственного интеллекта.
Задачу прокуроров вижу в максимальном погружении в новую цифровую эпоху, постоянном повышении уровня знаний, развитии навыков расширении технологической составляющей прокурорского надзора.
Игорь Краснов
Прокуроры работают в регионах, а еще сотрудничают с фондом «Защитники Отечества». Прокурор Московской области Сергей Забатурин обозначил цели ведомства.
«Первое — обеспечение средствами технической реабилитации, второе — адаптация жилых помещений для нужд наших героев, получивших ранение и инвалидность, третье — получение удостоверений ветеранов боевых действий», — подчеркнул Забатурин.
День работника прокуратуры Российской Федерации отмечают 12 января. Праздник учрежден указом президента от 29 декабря 1995 года.
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