Генпрокурор Краснов посетил Рио-де-Жанейро и встретился с иностранными коллегами

Генеральный прокурор Игорь Краснов во время рабочего визита в Рио-де-Жанейро провел несколько встреч с иностранными коллегами. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Первая встреча состоялась с директором Службы уголовного преследования ЮАР Шамилой Батойи. Краснов предложил ей поддержать проект соглашения о взаимодействии прокурорских служб БРИКС в возвращении из-за рубежа преступных активов.

На встрече с коллегой из Сингапура Люсьеном Вонгом российский генпрокурор призвал наращивать потенциал в борьбе с киберпреступностью.

С генпрокурором Египта Мохамедом Шауки Айядом Краснов обсудил взаимодействие в выдаче преступников, противодействие коррупции и возвращение незаконных активов.

А Генеральному атторнею Индии Рамасвами Венкатарамани генпрокурор предложил организовать совместные образовательные мероприятия по надзорной и правоохранительной деятельности.

В Бразилию Краснов прибыл накануне, чтобы принять участие в саммите глав прокурорских стран «Большой двадцатки».