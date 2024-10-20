Игорь Краснов прилетел в Бразилию на прокурорский саммит G20

Краснов прибыл в Бразилию для участия в саммите глав прокурорских служб G20

Генеральный прокурор России Игорь Краснов прилетел в Бразилию для участия в саммите глав прокурорских служб стран G20, сообщила пресс-служба ведомства. В аэропорту Рио-де-Жанейро Краснова встретили с улыбками и объятиями.

Глава ведомства встретится со своими иностранными коллегами. Краснов уже встретился с генпрокурором Бразилии.

«Генпрокуроры России и Бразилии договорились усилить совместную работу в сфере возврата активов преступного происхождения и запланировали подписание новой программы сотрудничества, предусматривающей соответствующие мероприятия», — рассказали в пресс-службе ГП.

В начале октября Краснов совершил рабочую поездку в Армению. Там он встретился со своими коллегами из стран СНГ.