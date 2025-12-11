Генпрокурор Гуцан прибыл в Волгоград, где встретился с жителями и бизнесменами

Генеральный прокурор России Александр Гуцан совершил свой первый рабочий визит в регионы после назначения на должность, прибыв в Волгоградскую область. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Цель поездки — личное общение с жителями региона и представителями местного бизнеса, чтобы оперативно рассмотреть проблемные вопросы и дать поручения для их решения.

Поездку Гуцан начал с посещения Мамаева кургана. Он возложил венок к Вечному огню в зале Воинской славы и цветы на могилу маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова, почтив память погибших защитников Сталинграда.

В преддверии приезда Генпрокурора в регион прибыли сотрудники центрального аппарата надзорного ведомства, которые заранее организовали прием граждан. По данным прокуратуры, уже поступило свыше 250 обращений, и возможность обратиться с волнующими вопросами сохранится и после личного приема Александра Гуцана.

По итогам визита Генеральный прокурор проведет встречу с коллективом прокуратуры Волгоградской области.

В октябре Гуцан провел встречу с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом в Ханое. В ходе переговоров они обсудили взаимодействие двух стран.