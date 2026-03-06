Генпрокурор Гуцан прибыл с рабочим визитом в Калининград

Генеральный прокурор России Александр Гуцан прибыл с рабочим визитом в Калининград. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Рабочая программа началась с церемонии возложения венка к Памятнику 1200 воинам 11-й Гвардейской армии — братской могиле бойцов, погибших при штурме Кенигсберга в апреле 1945 года. Гуцан также почтил память героев Великой Отечественной войны у Вечного огня.

В рамках визита он провел ряд встреч. Обсудил ключевые вопросы региона с губернатором, прокурором области, Северо-Западным транспортным прокурором, командующим Балтийским флотом и руководителями других ведомств. Гуцан отметил, что Калининградская область — особый регион, где многие вопросы требуют постоянного внимания надзорных органов.

«В первую очередь это факторы, обусловленные географическим положением, влияющие на качество жизни людей. Они связаны с обеспечением транспортной доступности, с соблюдением гарантированного государством объема социальных прав и льгот», — сказал глава надзорного ведомства.

Также Гуцан посетил региональный филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Там он обсудил работу организации и пообщался с социальными координаторами, которые помогают ветеранам спецоперации и их семьям решать возникающие вопросы.

Ранее в поздравлении сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником 12 января Гуцан отметил их работу в условиях специальной военной операции. Он подчеркнул, что мужество и преданность делу вносят важный вклад в достижение поставленных задач.