Гуцан назвал героизмом работу прокуроров в зоне спецоперации

Работающие в зоне проведения специальной военной операции прокуроры проявили настоящий героизм и внесли неоценимый вклад в достижение поставленных целей. С таким заявлением в поздравлении с профессиональным праздником обратился к сотрудникам и ветеранам ведомства генеральный прокурор России Александр Гуцан .

Он подчеркнул, что за все 304 года своего существования прокуратура стоит на страже закона и порядка, став надежной опорой для общества и государства.

«Руководство страны ставит перед нами стратегически важные задачи, от решения которых во многом зависит будущее России. Прокуроры осознают профессиональную и личную ответственность за их выполнение» — сказал Гуцан.

Генеральный прокурор отметил, что сотрудники ведомства чтут традиции и в своей работе опираются на опыт предшественников. Отдельно он поблагодарил ветеранов ведомства, за их вклад в повышение качества и эффективности надзора.

В конце декабря президент России Владимир Путин поручил генеральному прокурору Александру Гуцану сделать все, чтобы права и законные интересы простых граждан соблюдались в полном объеме.

Он подчеркнул, что это самая важная задача, которую ведомство исполняет во всей системы цепи государственного управления.