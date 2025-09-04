Генпрокуратура проверит ГАИ и Ространснадзор из-за жалоб бизнесменов

Генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить работу Госавтоинспекции, Ространснадзора и Росавтодора после жалоб, полученных на встрече с бизнес-сообществом на Восточном экономическом форуме. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Один из участников встречи рассказал, что из-за спора хозяйствующих субъектов возникают проблемы с организацией съездов и присоединений к автодорогам. Из-за этого трафик и окупаемость снижаются, а риски растут.

Рассмотрели в разговоре и другие проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели.

Форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. На его площадке работает и стенд Генпрокуратуры.

