В Генпрокуратуре напомнили о наказаниях для коррупционеров в эпоху Петра I

Во время судебного заседания по делу обвиняемого в коррупции чиновника с Камчатки представитель Генпрокуратуры напомнил о том, какие наказания назначали коррупционерам по указам Петра I. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«С 1714-го было введено ужесточение ответственности за коррупционные правонарушения, и самой мягкой формой являлось вырывание ноздрей коррупционеру и лишение его всего имущества», — сказал он.

Замечание прозвучало во время заседания по делу о взыскании более 16 миллиардов рублей с нескольких бизнесменов и компаний Камчатки: бывшего зампреда правительства Юрия Зубаря, экс-депутата регионального парламента Александра Иванчея, торгового порта и Камчатского морского пароходства.

Ранее представители ФСБ рассказали, что в уголовном деле о растрате около трех миллиардов рублей бюджетных средств в челябинском Минтрансе появились еще два фигуранта.