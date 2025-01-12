Генеральный прокурор Игорь Краснов поздравил коллег с Днем работника прокуратуры

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поздравил коллег и ветеранов надзорного ведомства с Днем работника прокуратуры. Обращение опубликовала пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале .

Краснов заявил, что сегодня прокуратура играет важную роль в достижении задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным. Ведомство, добавил генеральный прокурор, успешно противостоит современным вызовам и угрозам.

«В профессии прокурора неизменно востребованы неравнодушие, порядочность, принципиальность и уважение к закону. От наших с вами действий зависит вера людей в справедливость», — отметил Краснов.

Как добавил генпрокурор, коллектив надзорного ведомства продолжает укреплять свой правозащитный потенциал и расширять компетенции. Он также подчеркнул значение сохранения традиций, заложенных предыдущими поколениями, и выразил особую благодарность ветеранам за их вклад и опыт.

«Здесь отдельно благодарю ветеранов органов прокуратуры. Спасибо за ваш вклад и бесценный опыт. Коллеги! С праздником! Желаю крепкого здоровья, новых достижений на благо Отечества», — добавил Краснов.

День работника прокуратуры России отмечают 12 января. Этот праздник своим указом учредил российский президент в декабре 1995 года.

Ранее Краснов призвал оперативно решать вопросы, связанные с мерами поддержки участников спецоперации.