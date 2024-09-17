Генерал объяснил причину увеличения численности военных в России

Генерал Гурулев: ВС России увеличили для создания новых частей для СВО

Численность российской армии увеличили для создания новых подразделений и частей, которые будут участвовать в СВО. Об этом в Telegram-канале рассказал депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулев.

«Это необходимо для того, чтобы создать новые соединения части для проведения специальной военной операции», — заявил Гурулев в опубликованном ролике.

Он отметил, что эти подразделения формируются из добровольцев, подписавших контракт с Минобороны России.

«Давайте без паники и без пафоса», — предложил Гурулев.

Президент Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил России до 2 209 130 человек. Деньги для реализации указа выделит правительство.