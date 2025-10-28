Федеральные выплаты на лекарства предложили ввести для пенсионеров в России

В Госдуму внесли законопроект о введении федеральных выплат пенсионерам на покупку лекарств. С этой инициативой выступил председатель партии СРЗП Сергей Миронов, документ оказался в распоряжении 360.ru.

Он предложил за счет средств федерального бюджета компенсировать расходы на лекарства неработающим пенсионерам, доход которых ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума. Речь идет о поправках в закон «Об основах охраны здоровья».

«Сегодня в России проживают около 41 миллиона пенсионеров. Если учесть, что в зависимости от территории ежемесячный прожиточный минимум пенсионера составляет 12–17 тысяч рублей, а пенсии многих из них не доходят до 20 тысяч рублей, то выплату на лекарства смогут получить несколько десятков миллионов граждан», — сказал он.

Парламентарий отметил, что пенсионеры относятся к наиболее социально незащищенным группам населения. В отличие от малоимущих и многодетных семей, у большинства из них нет никаких льгот и дополнительных выплат. Финансовую помощь получают только пенсионеры старше 80 лет, а остальные вынуждены рассчитывать на свою пенсию и помощь родных.

«Подавляющему большинству пенсионеров не хватает средств на продукты питания, а ведь еще нужно оплачивать коммуналку, покупать одежду, лекарства», — объяснил Миронов.

Он обратил внимание, что иногда бабушкам и дедушкам приходится тратить деньги в платных клиниках. Многие из них сильно экономят и отказывают себе в самом необходимом.

Ранее в ГД предложили выплачивать россиянам 13-ю пенсию. Как отметили авторы инициативы, деньги можно потратить на подарки детям и внукам на Новый год.