Названы самые популярные у семей с детьми направления на майские праздники

РИА «Новости»: семьи с детьми выбирают Петербург и Казань на майские праздники

Самыми популярными направлениями у туристов с детьми на майские праздники внутри России стали Санкт-Петербург, Москва и Казань, а среди зарубежных — страны Азии и ближнего зарубежья. Об этом РИА «Новости» сообщили в сервисе бронирования апартаментов «Островок».

В топ-10 городов внутри страны также вошли Ярославль, Нижний Новгород, Сочи, Калининград, Тула, Волгоград и Кисловодск. На долю внутрироссийских направлений на майские праздники пришлось 80% от всех бронирований. На эти даты средняя стоимость составляет 8,1 тысячи рублей в отелях.

У семейных туристов на зарубежные поездки в мае приходится каждое пятое бронирование.

«Наибольший спрос приходится на страны СНГ, Азии и ближнего зарубежья — направления привлекают безвизовым режимом и наличием прямого авиасообщения», — добавили аналитики.

