Президент России Владимир Путин во время визита в Белоруссию ездил на автомобиле ГАЗ-69 и пробовал драники из печи. Об этом РИА «Новости» рассказал житель агрогородка Александрия Геннадий Николаенко, сосед белорусского лидера Александра Лукашенко.

По словам Николаенко, Лукашенко периодически приглашает иностранных лидеров и почетных гостей в Александрию, и в 2018 году после белорусско-российского форума к нему приезжал Путин.

«Путин приехал, а я сидел на лавочке. Они шли пешком по дороге. Я топил баню и не прятался. Они поздоровались: „Здравствуйте“ — и продолжили путь. Всегда здороваются», — поделился сосед президента Белоруссии.

Он вспомнил, что российский лидер вместе с белорусским коллегой ездили на модернизированном автомобиле ГАЗ-69 60-х годов к источнику. Там политики пробовали чистую воду из родника, а также блины и драники из печи.

Сосед Лукашенко подчеркнул, что соседство с президентом страны неудобств не создает. Наоборот, Лукашенко построил современный мост через Днепр, который связывает Копысь и Александрию.

Ранее Путин поздравил Лукашенко с 70-летием, а также наградил орденом Святого апостола Андрея Первозванного.