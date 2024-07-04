«Это не прогулка». Экс-депутатам решили запретить зарубежные поездки

Володин поручил ограничить выезд депутатов за границу при прекращении полномочий

Фото: РИА «Новости»

В России могут запретить поездки заграницу не только действующим депутатам и сенаторам, но и бывшим. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции рассмотреть такую возможность, сообщило РИА «Новости».

Он поддержал предложение депутата Султана Хамзаева продлить ограничение на выезд за рубеж еще на два-три года после истечения полномочий народных избранников. Володин напомнил, что пятилетний запрет уже ввели в отношении госслужащих, имевших доступ к гостайне, и поручил профильному комитету заняться этим вопросом.

«Если мы примем это решение, а оно будет ответственным, то точно у нас будут избираться люди, понимающие, что работают в интересах страны, и это не прогулка», — сказал спикер нижней палаты парламента.

В своих соцсетях Володин запустил опрос об усилении госконтроля за соблюдением трудовых прав россиян. Он поинтересовался, нужно ли создавать региональные межведомственные комиссии и временно переводить сотрудников на другую работу в случае простоя.

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