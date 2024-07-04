Володин запустил опрос о поправках по защите трудовых прав россиян

Законопроект о совершенствовании госконтроля за соблюдением трудового законодательства начнут рассматривать в Госдуме на этой неделе. Подробнее о поправках сообщил в своем Telegram председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что проект федерального закона призван защитить права работающих россиян.

В числе предлагаемых изменений есть постановление госнадзора за соблюдением работодателем обязательств перед сотрудниками по трудовым соглашениям, предоставление инвалидам ежегодного оплачиваемого отпуска в размере не менее 30 календарных дней.

Для борьбы с формированием просроченной задолженности по зарплате предлагается создавать региональные межведомственные комиссии, продолжил Володин.

Еще одно предложение касается временного перевода на другую работу по направлению службы занятости с согласия сотрудника при приостановке производства или наличии потребности на другом предприятии.

При локальном кризисе, по словам Володина, эта мера позволит людям не потерять стабильный доход, перейдя временно на работу в другую организацию, а наниматель сможет в дальнейшем вернуть кадры в свой коллектив.

«При этом первоначальный трудовой договор не расторгается, а лишь приостанавливает действие. Такое решение может быть востребовано также и в сфере сезонной занятости», — заметил спикер ГД.

Также он решил поинтересоваться у подписчиков, насколько эти решения необходимы. Мнением пользователи делятся в комментариях к посту.