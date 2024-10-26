«Это не для эфира». Вологодский губернатор приказал журналистам выключить камеры

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов во время встречи с аграриями попросил журналистов телеканала «Русский Север» выключить камеры. Он заявил, что запись мероприятия предназначена только для внутреннего потребления, сообщил «Подъем».

Филимонов опоздал на мероприятие на полтора часа. Извинившись, он стал упрекать аграриев в том, что их приходится «тащить за руку», чтобы они пользовались мерами поддержки.

«Мне что, перед вами на мостик становиться, что ли? Сальто прыгать назад? Я в цирке не работаю», — сказал он.

Также губернатор упрекнул одного из присутствующих в неуважении к своей работе. После этого он выгнал съемочную группу телеканала, оставив в зале лишь камеру своей пресс-службы. Глава региона добавил, что запись ведется «для внутреннего потребления».

Редакция телеканала «Русский Север» в социальных сетях сначала потребовала извинений от Филимонова, но затем удалила сообщения, отметив, что не видит смысла обсуждать эту тему.