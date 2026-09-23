Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан РФ за активное участие в избирательной кампании. Об этом глава государства сказал на совещании с правительством, его слова привел ТАСС .

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Российский лидер также отметил, что противник попытался помешать провести выборы, однако ничего вышло.

«Очереди на избирательных участках говорят, что запугать Россию невозможно», — заключил Путин.

О том, что попытки Украины сорвать выборы не дали результата, ранее заявлял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Речь в том числе шла и о массированных ударах по Москве. Песков назвал подобные действия саботажем.