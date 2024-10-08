Эрдоган прислал Путину «хороший турецкий подарок» ко дню рождения

Ушаков рассказал о подарке, который Эрдоган прислал Путину ко дню рождения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прислал российскому коллеге Владимиру Путину подарок ко дню рождения. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, его процитировало РИА «Новости» .

«Это был хороший турецкий подарок», — отметил Ушаков.

Помощник Путина не уточнил, что именно прислали президенту, но отметил, что подарок не стал единственным.

Накануне глава государства поговорил с Эрдоганом по телефону. Они обсудили международную повестку и договорились встретиться отдельно в Казани во время саммита БРИКС.

Поздравили президента и главы других стран, например Александр Лукашенко. Белорусский лидер пожелал коллеге доброго здоровья, долголетия, счастья и успехов.

Сам Путин провел праздник на рабочем месте, проведя несколько деловых встреч.