Кир Стармер завершил работу на должности премьер-министра Великобритании. Об этом он заявил во время своей речи, трансляцию вели британские СМИ.

«Сейчас у меня будет встреча с Его Величеством королем, где я подам в отставку и переверну последнюю страницу в книге моего премьерства. Моя работа окончена», — сказал он.

Стармер работал во главе правительства страны с июля 2024 года и стал одним из самых низких по рейтингу британских премьеров. Выступал за поддержку Украины и поставлял киевскому режиму ракеты Storm Shadow. Кроме того, за период его правления страна пережила экономические трудности, уличные протесты на почве миграции и череду политических скандалов.

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