Экс-президент Монголии Халтмаагийн Баттулга в 2019 году тайно присвоил 280 миллионов долларов с аванса по соглашению о строительстве железной дороги к погранпереходу Гашуун Сухайт. Об этом сообщил глава монгольского правительства Ням-Осорын Учрал, его слова привел ТАСС.

«Сегодняшняя политическая ситуация началась с экс-президента Монголии Халтмаагийна Баттулги, который тайно получал контракты и авансы. В том числе присвоил 280 миллионов долларов аванса по проекту железной дороги до Гашуун Сухайт в 2019 году. По этому делу осудили многих иностранных и монгольских граждан, а некоторые помощники президента бежали за границу. Поэтому необходимо обсудить, кто работал в СНБ и правительстве в тот период, кто принимал решения», — подчеркнул политик.

Премьер-министр также отметил, что правительство проведет международную финансовую оценку и внешний аудит процессов, связанных с этой дорогой.

Недавно лидер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух объявил об отставке. Его обвинили в извлечении выгоды из ж/д проекта.