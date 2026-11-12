В Сербии задержали за коррупцию призывавшего к санкциям против РФ экс-министра

Бывшего министра экономики Сербии Раде Басту, требовавшего ввести санкции против России, задержали по подозрению в коррупции в аэропорту Белграда при попытке вылететь из страны. Об этом сообщила газета Blic .

Баста также ранее занимал пост директора «Белградских электростанций». Высшая прокуратура Белграда обвинила экс-министра в том, что он нанес компании многомиллионный ущерб, одобряя необоснованные пожертвования различным спортивным клубам и фирмам. Называют сумму 14,1 млн динар (45,28 миллиона долларов).

По этому же делу задержали одного из подчиненных экс-директора и руководителей организаций-получателей. Их обвинили в отмывании денег.

Баста возглавлял министерство экономики с октября 2022 года по июнь 2023 года. Его исключили из партии и отстранили от должности по запросу правительства и с одобрения парламента за призывы к введению антироссийских санкций.