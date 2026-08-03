Перелом в украинском конфликте может начаться с выборов во Франции, если в них победит лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, заявил бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По мнению Прауда, ситуацию изменят реальные выборы в отдельных странах, которые изменят баланс сил, и начнется все в 2027 году с Франции, где Ле Пен имеет хорошие шансы на победу.

И это может иметь сейсмические последствия — не только для внутренней политики Франции и отношений Франции с ЕС, но и для отношения Европы к конфликту на Украине», — отметил дипломат.

Он добавил, что у Европы ресурсы для поддержки конфликта на Украине закончатся раньше, чем у России.

Президентские выборы во Франции состоятся 18 апреля 2027 года. Ле Пен заявила, что примет в них участие. Это стало возможным после смягчения наказания, наложенного на нее по делу о парламентских ассистентах.