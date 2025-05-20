Экс-главу Роскосмоса Борисова назначили сенатором от Архангельской области

Бывший глава Роскосмоса Юрий Борисов стал сенатором от Архангельской области. Такими полномочиями его наделил глава региона Александр Цыбульский. Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале .

«Подписал указ о наделении Юрия Ивановича Борисова полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительной власти Архангельской области», — заявил Цыбульский.

Он отметил, что опыт Борисова, его понимание процессов в оборонно-промышленном комплексе, познания в науке и технологиях будут востребованы в интересах Архангельской области на федеральном уровне.

Также губернатор назвал Борисова государственным деятелем исключительного масштаба. Он служил в Минобороны и Минпромторге, отвечал за модернизацию оружия и военно-техническое обеспечение армии. Кроме того, работал вице-премьером в правительстве и показал высокий профессионализм на посту главы Роскосмоса.

Ранее гендиректор космической корпорации «Энергия» Игорь Озар ушел с должности. Его место занял бывший заместитель Сергей Романов.