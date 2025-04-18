Гендиректор РКК «Энергия» ушел с должности

Генеральный директор ракетно-космической корпорации «Энергия» Игорь Озар ушел в отставку, его место займет бывший заместитель Сергей Романов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на сайт раскрытия корпоративной информации.

Свою должность Озар занимал с 2020 года, а до этого работал гендиректором «Сухого» и советником главы Роскосмоса.

«Энергия» — головное предприятие в сфере пилотируемого освоения космоса. Именно на этом предприятии разработали первые советские баллистические ракеты, а затем и первый искусственный спутник Земли, и семейство ракет-носителей среднего класса вплоть до «Союза», и космическую станцию «Мир».

Ранее президент Владимир Путин анонсировал создание нового национального проекта, который будет посвящен космосу. Он отметил, что обсуждал это с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Бакановым еще в марте.