По данным The New York Times, семья Дональда Трампа получила финансовую выгоду от сделки, связанной с добычей вольфрама в Казахстане. В рамках этого соглашения компания Kaz Resourcesбудет заниматься разработкой месторождений, в которые планируется вложить до 1,6 миллиарда долларов. Экономист Юрий Твердохлеб в своем комментарии для «ФедералПресс» отметил, что подобные сделки обычно имеют обоюдную выгоду как для страны, где находятся месторождения, так и для страны, которая участвует в их освоении.

Он подчеркнул, что Казахстан не находится под санкциями, и это делает сделку вполне нормальной и легитимной. По его словам, такие внешнеэкономические операции являются стандартной практикой и не должны негативно сказаться на экономических интересах других стран, включая Россию.

Вольфрам, как редкоземельный металл, имеет широкое применение в мировой экономике. Он используется в электронной промышленности, а также в оборонной сфере. Экономист отметил, что вольфрамовая нить и волокно находят применение в различных отраслях, что делает добычу этого металла прибыльным бизнесом. Таким образом, сделка по добыче вольфрама может принести значительные экономические выгоды как Казахстану, так и США.