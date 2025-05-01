Вэнс рассказал о планах США по переговорам на ближайшие 100 дней

Американские дипломаты планируют ближайшие 100 дней активно работать над тем, чтобы Россия и Украина начали напрямую вести переговоры для мирного урегулирования. Об этом телеканалу Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По его словам, Белый дом сделал первый шаг — он выдвинул мирное предложение. Теперь усилия США будут направлены на то, чтобы усадить стороны за стол переговоров.

Вэнс добавил, что процесс по урегулированию конфликта сдвинулся с мертвой точки и в этом заслуга президента Дональда Трампа. Даже критически настроенные к нему люди признают его важную роль хозяина Белого дома в запуске переговоров, добавил американский вице-президент.

Ранее он признался, что Трамп не позволяет дипломатам опустить руки в вопросе диалога с Украиной и Россией. Зачастую американцам приходится ходить по кругу, но прогресс в переговорах есть.