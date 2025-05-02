Трамп взялся за налаживание диалога между Украиной и Россией из-за личных мотивов

Президент США Дональд Трамп планирует доказать американцам, что он является уникальным лидером, не похожим на своих предшественников. По этой причине он старается наладить диалог между Россией и Украиной, заявила «ФедералПресс» американист Виктория Журавлева.

«Ему необходимы так называемые трудные победы — те, которые можно преподнести как уникальное достижение. Конфликт на Украине — как раз такой случай», — подчеркнула эксперт.

В США украинский кризис считают черной дырой для ресурсов и хотят урегулирования ситуации. Трамп планирует завершить конфликт таким образом, чтобы это можно было назвать победой Белого дома. По мнению Журавлевой, он видит в ситуации и вызов, и стратегическую возможность.

Ранее американский лидер признался, что ключом к успеху является любовь к своему делу. Он посоветовал воспринимать работу как увлекательный процесс, чтобы достигнуть значительных результатов.