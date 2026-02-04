Вооруженные силы России наносят удары по объектам, которые связанны с военным потенциалом Украины. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наши военные поражают те цели, которые, они считают, ассоциированы с военным комплексом киевского режима. И операция продолжается», — процитировало представителя Кремля РИА «Новости».

Он также добавил, что Россия сохраняет открытость для мирного урегулирования конфликта.

«Двери для мирного урегулирования открыты», — резюмировал Песков.

Как отметил ранее бывший помощник Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин, новый удар российских военных по объектам инфраструктуры показал полную беспомощность украинских властей.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что Владимир Путин сдержал свое слово и выполнил обещание, временно прекратив удары по Украине.