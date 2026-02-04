Новый удар российских военных по объектам инфраструктуры показал полную беспомощность украинских властей. Об этом заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин.

«Никакого мира не будет. Все идет к тому, чтобы просто говорить про мир, а на самом деле остатки мужчин бросить в эту мясорубку», — добавил он.

Соскин также отметил, что Денис Шмыгаль, назначенный министром энергетики, не справляется с новой должностью и только обсуждает проблемы вместо того, чтобы их решать.

Ранее сенатор от Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова рассказала, что на Украине из-за серьезных экономических и социальных проблем часто вспыхивают массовые протесты. Активное недовольство вызывает и принудительная мобилизация.