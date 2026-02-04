«Путин сдержал свое слово». Трамп отверг обвинения Украины о нарушении морозного перемирия

Российский лидер Владимир Путин выполнил свое обещание, временно прекратив удары по Украине. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме .

«Речь шла о периоде от воскресенья до воскресенья. <…> Он сдержал свое слово на этот счет», — подчеркнул Трамп.

Президент США также сообщил, что беседовал с российским коллегой, однако не стал уточнять детали и дату разговора. Таким образом американский политик отверг обвинения Украины о том, что Россия якобы нарушила недельное энергетическое перемирие.

Неделю назад Трамп объявил о готовности Москвы прекратить удары по украинской энергетике из-за холодов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт соглашения. Оно действовало до 1 февраля.

Накануне Минобороны заявило, что российские военные провели массированную атаку на предприятия украинского военно-промышленного комплекса и объекты энергетики, используемые в их интересах. Это стало ответом на атаки ВСУ на российскую гражданскую инфраструктуру.

Ранее Трампа заподозрили в желании быстрее возобновить торговлю с Россией. Авторы журнала Foreign Policy указали: президент США надеется, что экономические связи с Россией помогут избежать конфликта и принесут выгоду инвесторам.