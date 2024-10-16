Дума в I чтении приняла законопроект о преступлениях нелегальных мигрантов

В первом чтении депутаты Государственной Думы одобрили законопроект, который предусматривает, что совершение преступления нелегальным мигрантом будет считаться отягчающим обстоятельством. Изменения нацелены на усиление контроля за соблюдением обязанностей иностранными гражданами и лицами без гражданства, находящимися в России.

В рамках законопроекта в статью 63 Уголовного кодекса планируют добавить новый пункт «т». В соответствии с ним, отягчающим обстоятельством при вынесении приговора будет считаться совершение преступления лицом, которое находится в России нелегально.

В Государственной Думе также состоялось обсуждение закона, который предполагает, что организация нелегальной миграции будет считаться особо тяжким преступлением. Злоумышленникам может грозить до 15 лет заключения. Проект приняли в первом чтении.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предупреждал, что депутаты рассмотрят два проекта по улучшению миграционной политики 16 октября.

Накануне в России уже приняли закон по борьбе с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов приняли в России. Теперь, чтобы получить разрешение на временное проживание в России, мигранту нужно будет подождать не менее трех лет с момента заключения брака или усыновления.