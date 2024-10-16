Два проекта по улучшению миграционной политики рассмотрят в Госдуме 16 октября

Депутаты 16 октября рассмотрят в первом чтении два законопроекта из пакета инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Речь идет о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России.

«Предлагается признать обстоятельством, отягчающим наказание, совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории нашей страны», — написал Володин в своем Telegram-канале.

По данным Следственного комитета, в текущем году количество подобных преступлений выросло в три раза, достигнув отметки в восемь тысяч случаев.

Предлагается квалифицировать как особо тяжкое преступление организацию нелегальной миграции, созданную организованной группой или с целью совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Определить меру ответственности: от восьми до 15 лет заключения; штраф от трех до пяти миллионов рублей; запрет занимать определенные должности на срок до 10 лет.

Также в планах ввести более строгие меры ответственности за фальсификацию, создание или распространение поддельных документов, а также за правонарушения, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан. За такие действия будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Накануне, 15 октября, Дума приняла закон по борьбе с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов. Теперь, чтобы получить разрешение на временное проживание в России вне квоты или вид на жительство, иностранцы придется подождать не менее трех лет с момента заключения брака или усыновления. Среди других предложений — запретить мигрантам свободный въезд в Россию.