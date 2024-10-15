Закон по борьбе с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов приняли в России

Закон, направленный на борьбу с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов, приняли в России. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале .

«За проголосовали 407 депутатов, против — ноль, воздержались — ноль», — написал он.

Теперь, чтобы получить разрешение на временное проживание в России вне квоты или вид на жительство, мигранту необходимо будет подождать не менее трех лет с момента заключения брака или усыновления.

В случае признания судом брака, который стал основанием для получения разрешения на временное проживание, недействительным, выданный ранее документ иностранному гражданину аннулируют.

«Работа над совершенствованием миграционной политики продолжается», — подчеркнул Володин.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков предложил запретить мигрантам свободный въезд в Россию. По его мнению, даже патент на работу требует корректировки. Кроме того, опрос показал, что большинство россиян сочли число мигрантов в своих регионах чрезмерным.