В Кремле заявили о шоке из-за самоубийства Старовойта

Песков заявил, что сообщение о смерти Старовойта не может не шокировать

Известие о кончине экс-министра транспорта России Романа Старовойта поразило всех. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не может не шокировать нормальных людей. Естественно, это шокировало и нас тоже», — процитировало Пескова РИА «Новости»..

В понедельник Старовойт покинул пост министра транспорта. Он руководил Минтрансом России с мая 2024 года, а до этого был губернатором Курской области.

Позже в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что тело Старовойта нашли в Одинцовском округе Подмосковья. Его обнаружили в личном автомобиле. Основной версией остается самоубийство.

«Идет следствие, и как раз, собственно, вот это следствие и призвано ответить на все вопросы, пока оно идет, можно рассуждать, но это, скорее, наверное, могут делать представители СМИ, политологи и так далее, но это не с руки делать нам», — сказал Песков.

Тело Романа Старовойта опознала его девушка Полина. Предположительно, она была ассистенткой экс-главы Минтранса. Видео с места гибели чиновника оказалось в распоряжении 360.ru.