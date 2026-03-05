Лавров заявил, что США хотят добить иранский режим

США стремятся добить иранский режим, считая его нелегитимным. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров, выступая на 11-м посольском круглом столе «Украинский кризис. Цифровые угрозы и международная информационная безопасность».

«Их логика заключается в том, что надо добить этот режим, который не имеет права на существование», — процитировало министра РИА «Новости».

США и Израиль начали бомбить объекты на территории Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика нанесла удары по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Вашингтон и Тель-Авив объяснили военную операцию необходимостью превентивного удара и наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Теперь власти США открыто признают, что стремятся к смене власти в Иране.

Лавров напомнил об отсутствии доказательств разработки Ираном ядерного оружия. Последствия военной операции США и Израиля против Ирана ощущаются по всему Ближнему Востоку.