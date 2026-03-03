Лавров напомнил об отсутствии доказательств разработки Ираном ядерного оружия

Никто до сих пор не смог доказать, что иранское руководство занимается разработкой ядерного оружия. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Брунея Эриваном Юсофом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что последствия военной операции США и Израиля против Ирана ощущаются на всем Ближнем Востоке. Россия призывает стороны прекратить обстрелы «с чьей бы то ни было стороны».

Дипломат добавил, что развязанная Соединенными Штатами война в итоге может спровоцировать движение в пользу создания ядерного арсенала в других странах. По его словам, Россия выражает готовность к контактам со всеми сторонами конфликта.

«При всех обстоятельствах [мы] открыты к диалогу и с США, и с Израилем, мы никогда не прерывали этот диалог», — заключил Лавров.

Ранее Иран снова выпустил ракеты со своей территории в рамках операции «Правдивое обещание 4». До этого снаряды атаковали объекты США и Израиля.