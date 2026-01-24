Дружба есть не только на бумаге. Захарова рассказала о чувствах при посещении посольства Китая в Москве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российско-китайские отношения ощущаются не только в официальных документах, но и в живом общении. Об этом она написала в телеграм-канале , комментируя визит в посольство КНР в Москве.

«Каждый раз, переступая порог посольства на улице Дружбы, понимаешь: российско-китайская дружба существует не только на бумаге», — подчеркнула Захарова, отметив высокий уровень взаимодействия двух стран.

Поводом для встречи стал традиционный прием к Новому году по лунному календарю. В нем приняли участие представители российских СМИ и дипломаты. По словам Захаровой, мероприятие прошло в теплой неформальной обстановке: обсуждали совместные проекты и дальнейшее сотрудничество, а также вместе готовили традиционные китайские блинчики. Она напомнила, что в Пекине в этот же период планируют отметить Масленицу, а в Москве в феврале пройдет фестиваль Нового года по восточному лунному календарю.

Китай в прошлом году резко увеличил импорт золота из России — до 25,3 тонны на сумму 3,29 миллиарда долларов, что стало рекордом за всю историю торговли двух стран. При этом с 1 января 2026 года КНР полностью прекратила закупки электроэнергии из России: экспортные цены превысили внутренние китайские тарифы. Контракт с «Интер РАО» формально сохраняется, однако поставки могут возобновиться только при появлении запроса со стороны Пекина и взаимовыгодных условиях.