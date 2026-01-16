Китай полностью прекратил импорт электроэнергии из России

«Коммерсант»: Китай прекратил с 1 января закупку электроэнергии из России

С 1 января Китай остановил закупки электричества из России из-за высоких цен. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Экспортная стоимость электричества в 2026 году превысила внутренние цены в Поднебесной, что сделало невыгодной дальнейшую закупку.

Специалисты отрасли отметили, что контракт на поставку электроэнергии рассчитан до 2037-го. Однако до конца текущего года экспорт электричества вряд ли возобновится.

В пресс-службе Минэнерго ТАСС уточнили, что поставки электричества начнут, если из КНР поступит такой запрос. В ведомстве подчеркнули, что для России ключевым приоритетом остается обеспечение электроэнергией развивающейся экономики Дальнего Востока.

В компании «Интер РАО» добавили, что за девять месяцев 2025-го в Китай экспортировали 300 миллионов кВт-ч электроэнергии.

Политолог Иван Мезюхо объяснял 360.ru, что президент России Владимир Путин настроился на развитие Дальнего Востока.