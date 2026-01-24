Китай установил новый рекорд по импорту золота из России

В прошлом году Китай рекордно увеличил импорт золота из России. По данным РИА «Новости» и китайской таможни, объем поставок вырос почти в 15 раз по стоимости и в девять раз по физическому объему.

В прошлом году Китай импортировал российского золота на сумму 3,29 миллиарда долларов, что в 14,6 раза больше, чем в 2021 году. Физический объем поставок составил 25,3 тонны, увеличившись в девять раз по сравнению с предыдущим годом. Эти показатели стали рекордными за всю историю торговых отношений между двумя странами.

Китайцы чаще всего покупают в России золото в слитках. Закупки происходят не постоянно, а в течение нескольких месяцев в году. Например, в прошлом году золото ввозили в феврале, марте, а также в октябре–декабре. В декабре импорт достиг 1,35 миллиарда долларов (10 тонн), что стало рекордом.

В 2025 году Россия вошла в десятку крупнейших поставщиков золота в Китай, заняв седьмое место. В пятерку лидеров вошли Швейцария (25,73 миллиарда долларов), Канада (11,06 миллиарда), ЮАР (9,42 миллиарда), Австралия (8,77 миллиарда) и Киргизия (4,95 миллиарда).

При этом с 1 января Китай полностью прекратил импорт электроэнергии из России. В 2026 году стоимость электричества стала выше внутренних цен в Китае. Это сделало дальнейшую закупку невыгодной.