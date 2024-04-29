Военные эвакуировали первый танк Abrams из зоны СВО | 360°

Спецоперация 29 апреля 2024, 09:23 Военные эвакуировали первый танк Abrams из зоны СВО Российские войска вывезли танк Abrams с Авдеевского направления Пресс-служба Минобороны

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Бойцы российской группировки войск «Центр» захватили и вывезли первый танк М1 Abrams американского производства в зоне СВО. Военные эвакуировали боевую машину с авдеевского участка. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Он отметил, что эвакуация танка прошла успешно, и через некоторое время россияне смогут посмотреть на него на экспозиции трофейного вооружения и техники в Москве.

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«В скором времени все желающие смогут увидеть его на выставке на Поклонной горе», — указал Савчук.

Ранее в столицу привезли трофейные Leopard 2 и БМП Marder. Иностранную технику эвакуировали из зоны СВО и отремонтировали для экспозиции. По информации Минобороны, выставка будет проходить на Поклонной горе с 1 мая. Посетителям покажут около 30 образцов военной техники производства разных стран, в том числе Украины, Австрии, Австралии, Финляндии, ЮАР, Чехословакии, Швеции, США, Франции и Турции.