Дмитрий Медведев получил премию «Юрист года»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев получил награду «Юрист года — 2025». Об этом сообщил «Коммерсант».

Политик стал лауреатом премии, учрежденной указом президента России в 2009 году, в специальной номинации «За особый вклад в развитие государства и права».

Получив статуэтку, Медведев поздравил юристов с профессиональным праздником и признался, что для него самого выбор юридической профессии был большим счастьем.

Церемония награждения состоялась в колонном зале столичного Дома Союзов.

