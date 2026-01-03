В действиях Евросоюза очевидны двойные стандарты на фоне атаки США на Венесуэлу. На это указал глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X .

«Пора наблюдать за двойными стандартами в режиме реального времени», — написал он.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев иронично прокомментировал действия США в Венесуэле. Он назвал это «примером миротворчества», проводимого Соединенными Штатами. Медведев указал на то, что страны Европы никак не отреагировали на жесткую военную операцию в независимой республике, которая никому не угрожала.

В МИД России заявили, что продолжат поддерживать Венесуэлу. Глава ведомства Сергей Лавров выразил солидарность с народом страны перед лицом вооруженной агрессии американцев.