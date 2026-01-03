Россия продолжит поддержку Венесуэлы

Россия продолжит поддерживать Венесуэлу после ситуации с ударами американских военных по территории республики. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Глава ведомства Сергей Лавров 3 января провел телефонный разговор с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес Гомес. Он выразил солидарность с народом страны перед лицом вооруженной агрессии.

«Россия продолжит поддерживать курс боливарианского правительства, направленный на защиту национальных интересов и суверенитета страны», — заявили в МИД.

Стороны высказались в пользу нахождения выхода из положения путем диалога и недопущения дальнейшей эскалации. В ходе беседы Ларов и Гомес выразили обоюдный настрой на укрепление стратегического партнерства между Россией и Венесуэлой.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро должна была состояться несколько дней назад, но из-за плохой погоды ее перенесли.