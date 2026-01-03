Жесткая военная операция в независимой стране, которая никому не угрожала, стала примером миротворчества, проводимого США. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что на захват американским спецназом законно избранного президента и его жены никак не отреагировали страны Европы.

«Все это строго в рамках международного права и национального законодательства по согласованию с конгрессом», — привело заявление Медведева РИА «Новости».

Председатель Совета безопасности России добавил, что после этого США еще сильнее «полюбят» в Латинской Америке.

«Короче, еще один блестящий шаг к Нобелю», — добавил он.

Медведев отметил, что американскому лидеру стоило проявить такую активность совсем не в Венесуэле, а «с отбившимися от рук дрессированными украинскими животными, торчащими на коксе в Киеве».

«Они перестали слушать хозяина шапито. Вряд ли пример с Венесуэлой их отрезвит. Хотя было бы неплохо, чтобы США атаковали военные базы Бандеростана, а американский спецназ захватил шайку наркоманов на Банковой», — предложил политик.

По его словам, операция США в Каракасе подтвердила, что сегодня любому государству нужно укреплять свои вооруженные силы, чтобы богатые наглецы не могли изменять конституционный строй с целью занятий поисками нефти.

«Максимальное укрепление, гарантирующее, что страна будет надежно защищена, — только ядерный арсенал! Да здравствует ядерное оружие!» — подытожил заместитель председателя Совета безопасности России.

Американские военные устроили массированный обстрел Венесуэлы 3 января. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе атаки спецслужбы похитили венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его жену.

Глава Боливарианской Республики вместе с супругой Силией Флорес стали обвиняемыми по уголовному делу о наркотиках, терроризме и угрозах США. Дело уже передали в Южный окружной суд Нью-Йорка.