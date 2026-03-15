Европейские русофобы создали мир, в котором очевидные истины звучат неожиданно. Так глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал в соцсети X призыв премьер-министра Бельгии Барта де Вевера к переговорам с Россией.

Последний накануне заявил о необходимости выстраивания диалога с российской стороной. Он отметил, что без участия США Европа не сможет бесконечно снабжать Украину оружием и окажется в невыгодном положении.

Дмитриев отреагировал на слова политика, прикрепив скриншот статьи с его интервью.

«Европейские русофобы создали мир, в котором очевидные истины звучат неожиданно», — написал он.

Ранее спецпредставитель президента посоветовал главам Еврокомиссии и евродипломатии Урсуле фон дер Ляйен и Кае Каллас посмотреть видео американского экономиста Джеффри Сакса и поучиться у него, чтобы понять свои ошибки в энергетической политике.