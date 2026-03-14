Евросоюзу следует наладить диалог с Россией по урегулированию украинского конфликта. Об этом премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил в интервью Echo .

Бельгийский премьер отметил, что европейцы не смогут бесконечно поддерживать Украину и поставлять ей вооружение без участия американцев. Кроме того, Россию не получится экономически задушить.

Де Вевер напомнил, что европейцы без мандата на ведение переговоров не смогут стать их стороной, а значит американцы могут подтолкнуть Украину к принятию сделки, которая будет плохой для ЕС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о роли России в разрешении энергетического кризиса в Европе. По его словам, без российских нефти и газа это сделать не получится.