Главам Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и евродипломатии Кае Каллас стоит посмотреть видео американского экономиста Джеффри Сакса. Это поможет им понять ошибки в энергетической политике, подчеркнул спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X .

«Этот короткий видеоролик не настолько увлекателен, как комиксы Marvel, однако это отличный образовательный материал, который поможет Кайе и Урсуле стать умнее, понять свои ошибки в энергетической политике и узнать, что будет дальше», — отметил он, комментируя пост евродепутата от Кипра и видеоблогера Фидиаса Панайоту.

В видеоролике, упомянутом Дмитриевым, экономист Джеффри Сакс объяснял Панайоту причины энергетического кризиса в Европе. По его мнению, отказ от нефти из России станет тяжелым ударом для Евросоюза, так как американское сырье значительно дороже, а цены на энергоресурсы продолжают расти из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Экономист предупредил, что Европа рискует столкнуться с массовой деиндустриализацией и саморазрушением из-за отказа от российских нефти и газа.

Как отметил журнал The European Conservative, решение США ослабить санкции против российской энергетики стало переломным моментом и поставило Европу в безвыходное положение. Авторы издания написали, что Белый дом открыто признал необходимость российского сырья для баланса мировой энергосистемы. В Кремле также заявили, что мировой рынок нуждается в российской нефти.