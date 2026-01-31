Дмитриев прибыл в Майами для встречи с администрацией Трампа

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прибыл в Майами для встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Он сообщил об этом, опубликовав в Instagram* снимок пляжа и восходящего над морем солнца.

Публикацию Дмитриев сопроводил песней «Восход» дуэта «Miyagi & Эндшпиль».

Reuters со ссылкой на свои источники подтвердило, что цель визита — переговоры с американской стороной.

Визит спецпредставителя Путина проходит накануне нового раунда переговоров между Москвой и Киевом, запланированных на 1 февраля в Абу-Даби. В Кремле ранее оценили начало прямых контактов как положительный шаг в урегулировании конфликта.

Ранее Дмитриев предложил Украине и Европе сделать ставку на мирный план Трампа, вместо того чтобы обвинять друг друга.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.