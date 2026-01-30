Украина и ЕС должны поддержать предложенный президентом США Дональдом Трампом план мирного урегулирования, вместо того чтобы выяснять отношения. Об этом глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев написал в соцсети X .

Поводом для комментария стали слова украинского лидера Владимира Зеленского о задержке ракет для систем ПВО Patriot. Глава киевского режима связал ситуацию с тем, что Европа не оплатила транш в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List, которая предусматривала ускоренные поставки за счет взносов стран НАТО.

«Украине и Европе необходимо полностью поддержать мирный план Трампа, а не обвинять друг друга», — написал Дмитриев.

Ранее президент Украины обвинил европейских партнеров в том, что они, по его мнению, слишком много обсуждают ситуацию, но действуют недостаточно решительно. В ответ председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила, что за последние четыре года ЕС уже направил Киеву около 193 миллиардов евро помощи, а еще 90 миллиардов евро заложены в планах на ближайшие два года.